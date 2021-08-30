В Дамаске прошла конференция с участием сирийской оппозиции

В Дамаске прошла Конференция сирийского национального диалога, участие в которой наряду с представителями власти приняли члены оппозиционных партий, общественных организаций и активисты. Мероприятие проводилось при поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

На встрече обсуждалось создание единого национального блока, направленного на развитие диалога между всеми представленными в республике силами. Участники согласовали основные моменты, необходимые для формирования данной структуры. Это было нужно для того, чтобы немедленно начать совместную работу по поиску решения актуальных проблем государства.

На конференции присутствовали представители «Молодежной партии строительства и перемен», «Народной партии», «Партии национального развития», «Партии солидарности», «Сирийской национальной молодежной партии» и «Республиканской партии Дамаска».

Участники мероприятия раскритиковали зарубежные страны, стремящиеся дестабилизировать обстановку в Сирии. Они указали на постоянное «создание» новых лиц внешней оппозиции и стремление демонизировать различных деятелей государства.

Глава оппозиционной «Республиканской партии Дамаска» Наср аль-Омар в интервью ФАН сообщил, что мирное сосуществование со всеми сторонами вполне возможно.

Федеральное агентство новостей / Нур Молхем

Он указал на важность сирийского суверенитета и право государственной армии защищать его. Также политик призвал к скорейшему решению проблем региона Аль-Джазиры (часть в восточной Сирии, объединяющая провинции Дейр эз-Зор, Ракка и Хасака), отдельные районы которого контролируются протурецкими и проамериканскими группировками боевиков.

Мухаммад Абу Касим, глава оппозиционной «Партии арабской демократической солидарности», в свою очередь рассказал, что в общей сложности к переговорному процессу на конференции подключились представители пяти оппозиционных движений. Он добавил, что враждебно настроенные к Сирийской Арабской Республике (САР) государства заинтересованы в продолжении кризиса на территории страны и спонсируют деструктивные процессы.

Касим напомнил о вмешательстве США в дела САР и фактической интервенции, ставшей причиной разделения республики на зоны влияния. Это обстоятельство, по мнению представителя оппозиции, мешает политическому разрешению существующих конфликтов.

Федеральное агентство новостей / Нур Молхем

Генеральный секретарь «Молодежной партии строительства и перемен» Парвин Ибрагим заявила, что итоги Конференции сирийского национального диалога до 7 сентября будут доведены до России. Такое отношение обусловлено помощью, которую Москва оказала стране во время войны, и ясной позицией российского руководства в борьбе с терроризмом.

Ибрагим с сожалением отметила, что большая часть других государств не заинтересована в будущем сирийского народа, который нуждается в переменах и восстановлении родной страны после окончания войны.