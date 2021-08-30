Психология цвета: какие оттенки предпочтительнее выбирать для интерьера

О психологических аспектах воздействия интерьера на человека, а также правильном подборе цвета комнат рассказала ФАН дизайнер Екатерина Кузина.

Фото из личного архива Екатерины Кузиной /

«Дом — это место, где мы отдыхаем, расслабляемся, релаксируем, радуемся и грустим. Это место, где должно быть хорошо не только телу, но и душе. Добиться такого эффекта в интерьере поможет цвет. Он усиливает чувства, поднимает настроение, обостряет все ощущения. Одни оттенки наполняют нас энергией, другие вызывают раздражение, третьи действуют как успокоительное, четвертые настраивают на спокойный лад и уравновешивают», — говорит Екатерина Кузина.

Красный цвет — активный и динамичный, он несет чувство благополучия, респектабельности и успеха.

Синий — цвет неба, воды, он успокаивает, подавляет агрессивные эмоции и улучшает концентрацию внимания.

Желтый — цвет солнца, лета, он активизирует мозговую активность, развивает творческие способности и наполняет комнату светом и позитивом в любую погоду. Один яркий элемент желтого цвета может стать центром вашего интерьера и заставить заиграть его новыми красками.

Зеленый цвет отсылает нас к природе и компенсирует зелень, которой так не хватает в городах. Он обладает антистрессовым эффектом, помогает избавиться от тревожности и волнений.

«Не бойтесь экспериментировать и создавать свои уникальные сочетания, поднимающие настроение и наполняющие дом неповторимой атмосферой. Используйте не только чистые цвета, поиграйте с оттенками. Кто знает, возможно, розовый стул рядом с желтым креслом не покажется таким странным, необычным сочетанием», — продолжает дизайнер.

Самое главное — не гнаться за модными цветами, а создавать пространство комфортное вашему восприятию. Екатерина Кузина рекомендует выбирать цвета в зависимости от назначения помещения.

Фото из личного архива Екатерины Кузиной /

Для кухни самый распространенный цвет — белый. Он увеличивает пространство и является отличным фоном для разных блюд. Чтобы немного разбавить эту палитру, дизайнер предлагает «утеплить» цвета, используя оттенки шампань, крем-брюле, капучино, пудровый. Разбавьте кухню яркой посудой и вы заметите, как часто близкие начнут собираться за обеденным столом.

Фото из личного архива Екатерины Кузиной /

В спальне мы проводим много времени, поэтому особенно важно, чтобы здесь ничто нас не раздражало. Идеально подойдут спокойные природные оттенки — фарфорово-голубой, цвет утренней дымки, грифельный, серебристый, — почти все оттенки серого создают в комнате гармоничную и умиротворяющую атмосферу. Лучше отдавать предпочтение приглушенным тонам, нежели ярким. Например, сизо-серый, мягкие оттенки авокадо, светлый нефритовый. С ними отлично сочетаются нейтральные оттенки — серый, белый и бежевый. Бежевые тона создают ощущение тепла и безопасности в спальне. Чтобы интерьер не выглядел слишком скучно, добавьте несколько мягких цветовых акцентов либо сочетайте разные фактуры: кожу, велюр, вязаные пледы, можно даже добавить меховые детали.

Фото из личного архива Екатерины Кузиной /

В отделке детской комнаты для девочки допустимо большое количество розовых оттенков. Спальню для маленькой принцессы трудно оформить так, чтобы она не выросла из нее слишком быстро. Поэтому дайте ребенку возможность вспоминать это пространство как лучшую сказочную комнату. В целом же детские всегда наполнены яркими игрушками и предметами интерьера, поэтому в отделке стен можно использовать нейтральные цвета — серый, молочный, лимонный, дымчато-зеленый, оттенки мяты, мягкий лавандовый, прохладный голубой.

Фото из личного архива Екатерины Кузиной /

В любое помещение мы попадаем через коридор, для него дизайнер предлагает использовать насыщенные цвета — солнечно-желтый, бирюзово-зеленый, лаймовый щербет, васильковый, сапфировый, лазурный. Коридор — проходная зона, но заряд положительной энергии и цветовой детокс вы получите уже с порога.

Не забывайте, что коридор является связующим звеном между всеми помещениями, поэтому в отделке используйте основные цвета вашего интерьера и добавляйте яркие акценты.

Фото из личного архива Екатерины Кузиной /

«Выбирая цвет для стен, помните о том, что под него необходимо будет подстроить весь интерьер: мебель, текстиль, аксессуары, декор. Запомните одно правило — чем меньше предмет, тем ярче может быть его цвет!» — говорит дизайнер Екатерина Кузина.

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