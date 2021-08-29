Экс-депутат Рады предрек Украине раскол после выхода книги о коллаборационисте Боровце

Страшно, что Украина сегодня уничтожает настоящих героев, а мнимых восхваляет и на них пытается построить идентичность страны. Об этом в беседе с ФАН заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Так он прокомментировал новость о том, что издательство Верховной рады выпустило книгу про помогавшего фашистам украинца под названием «Тарас Бульба-Боровец». В книге восхваляется Тарас Боровец, который во время Великой Отечественной войны был главой подразделения милиции «Полесская сечь» и совместно с фашистами занимался уничтожением евреев в Сарненском районе. Также под командованием украинца в 1941 году было расстреляно более 500 мужчин, женщин и детей в Олевске.

«Эта книга — бюджетные деньги. Это признание того, чего фактически не должно было случиться, но увы. Зеленский и новый Верховный совет этим выходом книги сказали всему бывшему постсоветскому пространству и Евросоюзу, что начинается новая эпоха фашизма», — высказал свою позицию Журавко.

Если на данный процесс не повлиять, это может закончиться плачевно для соседних государств Украины, отметил Журавко, а украинцы, которые не поддерживают позицию власти, будут покидать страну, чтобы сохранить свои семьи.

«Те, кто уже переформатирован под нынешнюю власть, останутся на Украине и будут воинственно настроены против России и советского прошлого», — добавил политик.

president.gov.ua / Офіс Президента України

Алексей Журавко напомнил, что в ООН запрещено фашистское наследие. Еще в 2020 году Генассамблея ООН приняла большинством голосов российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма.

«Эту книгу поддержал сам Верховный совет, я не знаю, что должны сделать после такого другие страны. Свое будущее Украина теряет, и вскоре это может привести к расколу страны. Самое страшное — от этого может пострадать Донбасс, а также могут появиться новые провокации», — поделился своим мнением собеседник Федерального агентства новостей.

Ранее политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак рассказал, какие могут быть подняты вопросы на встрече президента Украины Владимира Зеленского и главы США Джо Байдена и к чему они могут привести.