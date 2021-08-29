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Житель Уфы покорил Уральские горы за 109 дней
Общество

Свой пеший поход уфимец Олег Чегодаев начал 1 мая. Каждый день он старался проходить 30-40 километров.

«И это был, безусловно, шаг в неизвестность. Потому что ты никогда не знаешь, что тебя ждет за 1000 километров, за 2000 километров, выдержат ли твои ноги, выдержит ли твоя спина, сможешь ли ты психологически идти каждый день по горам в жару, в стужу, в дождь», — рассказал путешественник.

Мужчина снимал свои приключения на камеру. На видео можно увидеть, как он купается в горной реке, идет по Уральскому хребту и поднимается на его заснеженные вершины. Несмотря на то, что туризмом Олег занимается давно, в пути у него не раз случались трудности. 

«Самое сложно было — это встать с утра, вытащить ноги из теплого, сухого спальника и надеть мокрые, грязные носки. Это может показаться, что это шутка, но на самом деле, это был один из самых сложных моментов. Когда делаешь это один раз, это несложно. Когда ты делаешь это 100 раз, когда ты идешь, когда ты устаешь, — это прямо пытка какая-то получается», — поделился впечатлениями турист.

Главной мотивацией для покорения экстремального маршрута стала любовь Олега к Родине и искреннее желание проникнуться глубиной природы Урала.

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Все новости / Общество / Житель Уфы покорил Уральские горы за 109 дней
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