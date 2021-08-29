Шойгу ответил шуткой на вопрос о неявке в суд в Мариуполе

Москва, 29 августа. Министр обороны Сергей Шойгу отшутился от вопроса журналиста о неявке по повестке в украинский суд. Повестку на имя министра выписала Служба безопасности Украины в июле этого года.

Служба безопасности Украины вызвала главу Минобороны РФ Сергея Шойгу для «вручения письменного подозрения» и проведения следственных действий в суд Мариуполя. О проигнорированном абсурдном запросе украинских властей главе Минобороны РФ напомнили в эфире телеканала «Россия-1». Министр прокомментировал этот казус с юмором.

«Виноват, исправлюсь», — заявил глава Минобороны.

Украинские власти вменяют Шойгу «создание не предусмотренных законом военизированных вооруженных формирований», что привело к гибели людей. Киев уже неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в свои дела, хотя в Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не является участником конфликта в Донбассе и заинтересована только в том, чтобы Украина как можно быстрее преодолела сложившийся кризис.

При этом украинские силовики и раньше пытались привлечь к суду россиян, которые, по их мнению, несут ответственность за кризис в Донбассе. В августе 2016 года экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что намерен арестовать не только Шойгу, но и 17 высокопоставленных россиян.

Ранее министр рассказал прессе, какие отношения у него сложились за годы совместной работы с президентом Владимиром Путиным. По словам Шойгу, ему удалось достигнуть полного взаимопонимания с главнокомандующим Вооруженными силами РФ.