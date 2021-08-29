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Капитан Усвяцов объяснил, как новый сверхавтономный беспилотник изменит жизнь ВМФ РФ
Армия
Капитан Усвяцов объяснил, как новый сверхавтономный беспилотник изменит жизнь ВМФ РФ
facebook.com  /  Минобороны РФ

Москва, 29 августа. Новый российский сверхавтономный беспилотник будет очень полезен Военно-морскому флоту РФ, считает военный эксперт Борис Усвяцов.

Специалисты из РФ представили в ходе международного военно-технического форума «Армия-2021» необычную новинку — беспилотный аппарат, практически не нуждающийся в электроэнергии. Как сообщают авторы проекта, гидрометеорологический дрон сможет автономно работать в течение целых шести месяцев. Данные, которые будет собирать инновационный беспилотник, очень важны для деятельности всего ВМФ РФ, уверен капитан первого ранга запаса, кандидат военных наук Борис Усвяцов, который прокомментировал новинку для издания «ПолитЭксперт».

Погода в море может очень быстро меняться, отметил собеседник. По его словам, для флота важны постоянный мониторинг актуальной метеорологической обстановки и получение свежей информации. Капитан подчеркнул, что в настоящий момент в распоряжении руководства ВМФ РФ имеются лишь данные о погоде, полученные классическим путем, в том числе, при помощи надводных кораблей и субмарин. Усвяцов считает, что способность передавать информацию о реальных метеорологических условиях станет главным преимуществом нового беспилотника перед обычными способами исследования акватории, применяемыми в настоящее время.

«Этот беспилотник, как утверждают, его еще никто не видел, пока производство не налажено, он будет обеспечивать реальный прогноз погоды в той акватории, где находятся конкретные силы и корабли», — объяснил эксперт, как новый сверхавтономный беспилотник изменит жизнь ВМФ РФ.

Новинка, разработанная в России, получит большую популярность на флоте, считает капитан. По его словам, благодаря такому устройству руководство ВМФ РФ сможет тщательно отслеживать погодные условия в районах базирования морской техники.

Ранее в ходе прошедшей выставки российские специалисты также показали прототип боевого экзоскелета для ВС РФ. По словам разработчиков, новинка снизит физическую нагрузку на солдата на 50%, а также поможет ему на 20% точнее стрелять. Как считает военкор Юрий Котенок, подобный экзоскелет является прорывной технологией, созданной в России.

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