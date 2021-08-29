Шепелев разглядел в сыне Платоне будущую звезду баскетбола

Москва, 29 августа. Известный телеведущий Дмитрий Шепелев поделился с поклонниками в Instagram снимком 8-летнего сына Платона из спортивного зала и рассказал о подготовке к отбору в секцию баскетбола.

Сын покойной певицы Жанны Фриске любит музыку и спорт. До этого Платон активно занимался большим теннисом и катался на скейтборде. Судя по всему, у школьника изменились пристрастия и он «заболел» баскетболом. Как хороший отец, Шепелев поддержал своего талантливого сына.

«У Платона сегодня просмотр в баскетбольную секцию. Пожелайте ему удачи», — попросил фолловеров телеведущий.

На опубликованном снимке Платон застыл в прыжке, бросая мяч в корзину. Фотография была сделана в светлом спортзале. Кроме сына Фриске в кадре никого нет.

Экс-солистка группы «Блестящие» родила мальчика в 2013 году. Вскоре у нее был выявлен рак головного мозга, а в 2015 году Фриске не стало. После смерти любимой женщины заботы о сыне легли на плечи Шепелева.

Журналист запретил родственникам певицы видеться с мальчиком и воспитывал его в одиночку. Сейчас Шепелеву помогает новая избранница — Екатерина Тулупова, которая недавно родила ему еще одного наследника.