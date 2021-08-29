Социолог Шугалей сообщил о готовности талибов к конструктивному диалогу с Россией

Кабул, 29 августа. Находящийся в Афганистане глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей встретился с представителем «Талибана»1 (запрещенная в РФ террористическая организация).

Впечатлениями от первой личной встречи с представителем движения Забихуллой Муджахидом социолог поделился в своем Telegram-канале, указав, что у них сложился конструктивный диалог.

«Общее впечатление - талибы готовы и хотят сотрудничать с Россией. Завтра утром в продолжение встречи - экспертное интервью с представителями Талибана», — рассказал социолог.

Ученый также отметил, что всего несколько часов спустя после встречи в Кабуле прогремел очередной взрыв, но на этот раз удар нанесли не боевики, а американские военные, они атаковали при помощи ракеты «Хеллфайр» укрытие подозреваемых боевиков «Вилаят Хорасан» (ответвление «Исламского государства»1, которое запрещено в РФ и признано террористической организацией) Однако смертоносная ракета влетела в жилой дом, где убила женщину и ребенка. Еще трое мирных жителей получили ранения.

Ранее социолог поделился впечатлениями от первых дней в Кабуле и отметил, что американские войска усилили охрану в аэропорту Кабула после серии терактов, которые унесли жизнь 200 мирных жителей и американских военных. В остальном жители столицы не были деморализованы происходящим и сохраняют спокойствие.

1 Организация запрещена на территории РФ.