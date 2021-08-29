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Не менее 14 человек погибли при взрывах в воинской части Казахстана

  /   Обновлено: 29 августа 2021 19:01
Происшествия
Не менее 14 человек погибли при взрывах в воинской части Казахстана
Федеральное агентство новостей

Нур-Султан, 29 августа. Число погибших при пожаре и взрывах боеприпасов на складах воинской части в Жамбылской области Казахстана возросло до 14. Спасатели ищут еще двоих человек.

ЧП произошло на складе боеприпасов в военной части. Пожар спровоцировал серию взрывов. В результате происшествия погибли 14 человек, пострадали — 98. Сотрудники экстренных служб продолжают поиски еще двоих человек.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении погибших при ликвидации пожара на складе боеприпасов посмертно. Сегодня произошел еще один взрыв, но обошлось без жертв и пострадавших.

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взрыв боеприпасы склад
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