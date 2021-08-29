Не менее 14 человек погибли при взрывах в воинской части Казахстана

Нур-Султан, 29 августа. Число погибших при пожаре и взрывах боеприпасов на складах воинской части в Жамбылской области Казахстана возросло до 14. Спасатели ищут еще двоих человек.

ЧП произошло на складе боеприпасов в военной части. Пожар спровоцировал серию взрывов. В результате происшествия погибли 14 человек, пострадали — 98. Сотрудники экстренных служб продолжают поиски еще двоих человек.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении погибших при ликвидации пожара на складе боеприпасов посмертно. Сегодня произошел еще один взрыв, но обошлось без жертв и пострадавших.