Четверо детей и двое взрослых погибли из-за ракетного удара в Кабуле

Кабул, 29 августа. Жертвами ракетной атаки американских военнослужащих в Кабуле стали шесть человек, включая четверых детей. Информацию сообщили афганские СМИ со ссылкой на очевидцев произошедшего.

Ракетный снаряд попал в жилой дом 11-го района безопасности Кабула. ЧП произошло недалеко от аэропорта столицы Афганистана.

Местные жители и экстренные службы немедленно отправились к месту взрыва. В настоящее время идет поиск пострадавших, которые могут находиться под обломками разрушенного дома.

Ранее СМИ сообщали, что к ракетному удару по гражданскому населению Кабула причастны Соединенные Штаты.