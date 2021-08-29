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Четверо детей и двое взрослых погибли из-за ракетного удара в Кабуле

  /   Обновлено: 29 августа 2021 18:28
Происшествия
Четверо детей и двое взрослых погибли из-за ракетного удара в Кабуле
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Кабул, 29 августа. Жертвами ракетной атаки американских военнослужащих в Кабуле стали шесть человек, включая четверых детей. Информацию сообщили афганские СМИ со ссылкой на очевидцев произошедшего.

Ракетный снаряд попал в жилой дом 11-го района безопасности Кабула. ЧП произошло недалеко от аэропорта столицы Афганистана.

Местные жители и экстренные службы немедленно отправились к месту взрыва. В настоящее время идет поиск пострадавших, которые могут находиться под обломками разрушенного дома.

Ранее СМИ сообщали, что к ракетному удару по гражданскому населению Кабула причастны Соединенные Штаты.

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