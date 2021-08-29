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Некомпетентность военного командования США привела к гибели 13 американских военнослужащих в Афганистане
Весь мир
Некомпетентность военного командования США привела к гибели 13 американских военнослужащих в Афганистане
Global Look Press  /  Jose Antonio Moreno castellano / imageBROKER.com

Несмотря на то, что катастрофа, разыгравшаяся в Афганистане, произошла за многие и многие тысячи километров от Соединенных Штатов, ее последствия продолжают сотрясать политическую сцену США. Американцы, кажется, забыли обо всех собственных нерешенных вопросах и полностью сосредоточились на афганской проблеме — об этом пишут все средства массовой информации, об этом говорят представители гражданского общества, об этом высказываются все причастные к происходящим событиям и просто неравнодушные граждане Америки.

Решение Джозефа Байдена вывести подразделения национальных вооруженных сил из Афганистана оказалось крайне непопулярным: президент получил серьезный удар по собственной политической репутации, и без того испорченной возможными массовыми фальсификациями на выборах 2020 года, миграционным кризисом и нестабильной социальной и экономической обстановкой в стране.

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Федеральное агентство новостей  / 

Катализатором новой волны критики действующей администрации стал террористический акт в Кабуле, повлекший за собой смерть не только афганских граждан, но и унесший жизни 13 американских военнослужащих. Примечательно, что на этот раз к недовольным политикой руководства Соединенных Штатов присоединились представители командного состава вооруженных сил США, за что последние были немедленно репрессированы.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» рассказывает, к чему привели ошибки военно-политического руководства США в Афганистане.

Теракт в Кабуле

Обстановка вблизи аэропорта Кабула в четверг, 26 августа, оставалась сложной: для многих жителей города, не желающих жить при режиме талибов, самолет оставался единственной возможностью покинуть Афганистан, поэтому у входа на посадку образовались огромные очереди и скопления людей.

Представители спецслужб Великобритании и сотрудники французского посольства с самого утра предупреждали о том, что боевики незаконных вооруженных формирований рассматривают аэропорт в качестве удачной цели для совершения террористических атак. В частности, британский министр по делам вооруженных сил Джеймс Хеппи уточнил, что теракт будет совершен именно 26 августа вблизи кабульского международного аэропорта.

К сожалению, разведывательные данные западных разведок оказались достоверными — Кабул сотрясло несколько мощных взрывов, общее количество которых, по версиям отдельных СМИ, к вечеру 26 августа увеличилось до шести. В действительности, боевики запрещенной в РФ террористической организации ИГ1, позже взявшие на себя ответственность за нападение, привели в действие самодельные взрывные устройства только дважды: первый раз у ворот аэропорта, а второй — чуть поодаль, вблизи отеля Baron. Несмотря на это, потери среди гражданских оказались колоссальными — не менее 200 человек погибли, 210 получили ранения различной степени тяжести.

Кроме того, погибли и 13 американских военнослужащих, осуществлявших контроль за порядком эвакуации афганцев. Как руководство Соединенных Штатов, так и американское общество были шокированы: ни одной террористической группировке не удавалось убить столько солдат ВС США за последнее десятилетие.

«Не забудем, не простим»

Джо Байден, осознававший, что произошедшее в Кабуле еще сильнее пошатнет его и так ежедневно падающие рейтинги, 27 августа принял решение обратиться к народу с экстренным заявлением. В ходе выступления политик заявил, что погибшие военнослужащие «стояли на страже безопасности аэропорта» и «отдали свои жизни, как самоотверженные герои»:

«Они — стержень Америки, они — лучшее, что может предложить страна», — сказал он.

Байден также пообещал приложить все необходимые усилия для того, чтобы найти и привлечь к ответственности всех, кто причастен к террористическому акту:

«Мы не забудем, мы не простим. Мы выследим вас и заставим заплатить за содеянное», — заявил президент.

Средства массовой информации и пользователи социальных сетей, оставшиеся неравнодушными к гибели соотечественников, распространили информацию о погибших — это, преимущественно, молодые американцы, любившие свою страну и отправившиеся на службу в армию по идеологическим причинам.

Старший сержант Дарин Гувер, 31 год, морской пехотинец США из штата Юта, проходил службу во 2-ом батальоне 1-го полка морской пехоты 1-й дивизии морской пехоты 1-го экспедиционного корпуса морской пехоты (база Кэмп-Пендлтон, штат Калифорния). Гуверу было 11 лет, когда боевики запрещенной в РФ международной террористической организации «Аль-Каида»1 совершили атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. С тех пор парень решил связать свою жизнь со службой в армии. По словам отца, Дарин с детства был «прирожденным лидером».

Среди погибших есть совсем молодые девушки, посвятившие вооруженным силам свои лучшие годы. Сержант Йоханни Росариопичардо, 25 лет, морской пехотинец США из штата Массачусетс, проходила службу в 5-ой экспедиционной бригаде морской пехоты.

Конгрессвумен от Массачусетса Лори Трахан заявила, что Йоханни «принесла себя в жертву во имя родины, защищая американцев и афганцев, пытающихся спастись из Афганистана».

Сержант Николь Ги, 23 года, морской пехотинец из штата Калифорния, проходила службу в 24-м логистическом батальоне 24-го экспедиционного подразделения морской пехоты 2-го экспедиционного корпуса морской пехоты, (база Лежен, штат Северная Каролина).

За несколько дней до нападения поделилась в Instagram фотографией, на которой держит на руках афганского ребенка в Кабуле. Подпись гласила: «Я люблю свою работу».

Разумеется, фотографии молодых людей, отдавших свои жизни из-за абсолютно провальной организации мероприятий по выводу контингента вооруженных сил из Афганистана, не могли оставить равнодушными даже старых и повидавших жизнь американских офицеров. Однако, выступив с критикой действующей администрации, они незамедлительно поплатились за это своей военной карьерой.

Уволен за правду

Одним из неравнодушных офицеров стал подполковник морской пехоты вооруженных сил США Стюарт Шеллер, 27 августа опубликовавший у себя на странице в Facebook видеообращение, в котором призвал высшее военное командование Соединенных Штатов набраться смелости и взять на себя ответственность за гибель 13 американцев в Кабуле.

В заявлении Шеллер, отдавший военной службе 17 лет, упомянул коменданта корпуса морской пехоты Дэвида Бергера, председателя объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли и министра обороны Ллойда Остина. По мнению подполковника, высокопоставленные командиры должны были помешать реализации бездарного плана демократической администрации по выводу подразделений ВС США из Афганистана:

«Я не говорю, что мы должны были оставаться в Афганистане навсегда, но почему никто из вас не воспользовался своим званием и не сказал: «Эй, это плохая идея — эвакуировать стратегическую авиабазу Баграм до эвакуации все остальных!»? Кто-нибудь это сделал? А теперь кто-нибудь из вас поднял руку и признался: «Мы все испортили»?»

Примечательно, что командование Шеллера, наперебой повторявшее за Байденом о важности дела военнослужащих для страны, замечания со стороны офицера корпуса морской пехоты, справедливо указавшего на проблему, не оценило. В тот же день Стюарт был уволен с военной службы по причине «утраты доверия».

Необходимо напомнить, что все это произошло не в какой-нибудь стране третьего мира, где подобные случаи — нормальная и устоявшаяся практика, а в Соединенных Штатах, позиционирующих себя как оплот демократии и свободы слова.  Действующее руководство, уже неоднократно доказавшее свои намерения превратить демократию в автократию, продолжает идти путем принятия некомпетентных решений, постепенно разрушающих государство. Сначала администрация открыла границы и создала крупнейший миграционный кризис десятилетия, затем принялась за поиск «инакомыслящих» среди силовиков и борьбу с выдуманным «внутренним терроризмом», а к концу августа всего за несколько дней устроила настоящую катастрофу в Афганистане, повлекшую за собой гибель сотен невинных людей.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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