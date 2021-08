Некомпетентность военного командования США привела к гибели 13 американских военнослужащих в Афганистане

Несмотря на то, что катастрофа, разыгравшаяся в Афганистане, произошла за многие и многие тысячи километров от Соединенных Штатов, ее последствия продолжают сотрясать политическую сцену США. Американцы, кажется, забыли обо всех собственных нерешенных вопросах и полностью сосредоточились на афганской проблеме — об этом пишут все средства массовой информации, об этом говорят представители гражданского общества, об этом высказываются все причастные к происходящим событиям и просто неравнодушные граждане Америки.

Решение Джозефа Байдена вывести подразделения национальных вооруженных сил из Афганистана оказалось крайне непопулярным: президент получил серьезный удар по собственной политической репутации, и без того испорченной возможными массовыми фальсификациями на выборах 2020 года, миграционным кризисом и нестабильной социальной и экономической обстановкой в стране.

Катализатором новой волны критики действующей администрации стал террористический акт в Кабуле, повлекший за собой смерть не только афганских граждан, но и унесший жизни 13 американских военнослужащих. Примечательно, что на этот раз к недовольным политикой руководства Соединенных Штатов присоединились представители командного состава вооруженных сил США, за что последние были немедленно репрессированы.

Теракт в Кабуле

Обстановка вблизи аэропорта Кабула в четверг, 26 августа, оставалась сложной: для многих жителей города, не желающих жить при режиме талибов, самолет оставался единственной возможностью покинуть Афганистан, поэтому у входа на посадку образовались огромные очереди и скопления людей.

In the photo what is simply an Italian 🇮🇹 hero: the Consul Tommaso Claudi, who has been saving people at #Kabul airport during the darkest days of #Afghanistan

Представители спецслужб Великобритании и сотрудники французского посольства с самого утра предупреждали о том, что боевики незаконных вооруженных формирований рассматривают аэропорт в качестве удачной цели для совершения террористических атак. В частности, британский министр по делам вооруженных сил Джеймс Хеппи уточнил, что теракт будет совершен именно 26 августа вблизи кабульского международного аэропорта.

К сожалению, разведывательные данные западных разведок оказались достоверными — Кабул сотрясло несколько мощных взрывов, общее количество которых, по версиям отдельных СМИ, к вечеру 26 августа увеличилось до шести. В действительности, боевики запрещенной в РФ террористической организации ИГ1, позже взявшие на себя ответственность за нападение, привели в действие самодельные взрывные устройства только дважды: первый раз у ворот аэропорта, а второй — чуть поодаль, вблизи отеля Baron. Несмотря на это, потери среди гражданских оказались колоссальными — не менее 200 человек погибли, 210 получили ранения различной степени тяжести.

Кроме того, погибли и 13 американских военнослужащих, осуществлявших контроль за порядком эвакуации афганцев. Как руководство Соединенных Штатов, так и американское общество были шокированы: ни одной террористической группировке не удавалось убить столько солдат ВС США за последнее десятилетие.

«Не забудем, не простим»

Джо Байден, осознававший, что произошедшее в Кабуле еще сильнее пошатнет его и так ежедневно падающие рейтинги, 27 августа принял решение обратиться к народу с экстренным заявлением. В ходе выступления политик заявил, что погибшие военнослужащие «стояли на страже безопасности аэропорта» и «отдали свои жизни, как самоотверженные герои»:

«Они — стержень Америки, они — лучшее, что может предложить страна», — сказал он.

Байден также пообещал приложить все необходимые усилия для того, чтобы найти и привлечь к ответственности всех, кто причастен к террористическому акту:

«Мы не забудем, мы не простим. Мы выследим вас и заставим заплатить за содеянное», — заявил президент.

Средства массовой информации и пользователи социальных сетей, оставшиеся неравнодушными к гибели соотечественников, распространили информацию о погибших — это, преимущественно, молодые американцы, любившие свою страну и отправившиеся на службу в армию по идеологическим причинам.

Старший сержант Дарин Гувер, 31 год, морской пехотинец США из штата Юта, проходил службу во 2-ом батальоне 1-го полка морской пехоты 1-й дивизии морской пехоты 1-го экспедиционного корпуса морской пехоты (база Кэмп-Пендлтон, штат Калифорния). Гуверу было 11 лет, когда боевики запрещенной в РФ международной террористической организации «Аль-Каида»1 совершили атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. С тех пор парень решил связать свою жизнь со службой в армии. По словам отца, Дарин с детства был «прирожденным лидером».

“He was helping those that were less fortunate, those that can’t help themselves, serving his country."



Darin Hoover honors his son, Staff Sgt. Taylor Hoover, after he was killed in a suicide bombing outside the Kabul airport.@KSL_AlexCabrero



Details: https://t.co/dZlQq9yzUf pic.twitter.com/ySoYiAoMNj — KSL 5 TV (@KSL5TV) August 28, 2021

Среди погибших есть совсем молодые девушки, посвятившие вооруженным силам свои лучшие годы. Сержант Йоханни Росариопичардо, 25 лет, морской пехотинец США из штата Массачусетс, проходила службу в 5-ой экспедиционной бригаде морской пехоты.

Конгрессвумен от Массачусетса Лори Трахан заявила, что Йоханни «принесла себя в жертву во имя родины, защищая американцев и афганцев, пытающихся спастись из Афганистана».

This is Marine Sgt. Johanny Rosariopichardo. She was 25 and from Massachusetts.



She was among the 13 U.S. service members killed in the Kabul bombing. pic.twitter.com/FBTFEuiYmT — Dan Lamothe (@DanLamothe) August 28, 2021

Сержант Николь Ги, 23 года, морской пехотинец из штата Калифорния, проходила службу в 24-м логистическом батальоне 24-го экспедиционного подразделения морской пехоты 2-го экспедиционного корпуса морской пехоты, (база Лежен, штат Северная Каролина).

За несколько дней до нападения поделилась в Instagram фотографией, на которой держит на руках афганского ребенка в Кабуле. Подпись гласила: «Я люблю свою работу».

Marine Sgt. Nicole L. Gee calming a baby during the evacuation operation at Hamid Airport in Kabul on Aug. 20. She was 23 when she was killed by ISIS-K. ???????? (photo cred: Sgt. Isaiah Campbell/U.S. Marine Corps/AP) pic.twitter.com/FvddHVcTks — Amy Siskind ????️‍???? (@Amy_Siskind) August 29, 2021

Разумеется, фотографии молодых людей, отдавших свои жизни из-за абсолютно провальной организации мероприятий по выводу контингента вооруженных сил из Афганистана, не могли оставить равнодушными даже старых и повидавших жизнь американских офицеров. Однако, выступив с критикой действующей администрации, они незамедлительно поплатились за это своей военной карьерой.

Уволен за правду

Одним из неравнодушных офицеров стал подполковник морской пехоты вооруженных сил США Стюарт Шеллер, 27 августа опубликовавший у себя на странице в Facebook видеообращение, в котором призвал высшее военное командование Соединенных Штатов набраться смелости и взять на себя ответственность за гибель 13 американцев в Кабуле.

В заявлении Шеллер, отдавший военной службе 17 лет, упомянул коменданта корпуса морской пехоты Дэвида Бергера, председателя объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли и министра обороны Ллойда Остина. По мнению подполковника, высокопоставленные командиры должны были помешать реализации бездарного плана демократической администрации по выводу подразделений ВС США из Афганистана:

«Я не говорю, что мы должны были оставаться в Афганистане навсегда, но почему никто из вас не воспользовался своим званием и не сказал: «Эй, это плохая идея — эвакуировать стратегическую авиабазу Баграм до эвакуации все остальных!»? Кто-нибудь это сделал? А теперь кто-нибудь из вас поднял руку и признался: «Мы все испортили»?»

Примечательно, что командование Шеллера, наперебой повторявшее за Байденом о важности дела военнослужащих для страны, замечания со стороны офицера корпуса морской пехоты, справедливо указавшего на проблему, не оценило. В тот же день Стюарт был уволен с военной службы по причине «утраты доверия».

UPDATE: Lt. Col. Stuart Scheller, who in a viral video called for accountability among senior leaders after the attack in Afghanistan, has announced on Facebook that he's been fired

Необходимо напомнить, что все это произошло не в какой-нибудь стране третьего мира, где подобные случаи — нормальная и устоявшаяся практика, а в Соединенных Штатах, позиционирующих себя как оплот демократии и свободы слова. Действующее руководство, уже неоднократно доказавшее свои намерения превратить демократию в автократию, продолжает идти путем принятия некомпетентных решений, постепенно разрушающих государство. Сначала администрация открыла границы и создала крупнейший миграционный кризис десятилетия, затем принялась за поиск «инакомыслящих» среди силовиков и борьбу с выдуманным «внутренним терроризмом», а к концу августа всего за несколько дней устроила настоящую катастрофу в Афганистане, повлекшую за собой гибель сотен невинных людей.

1 Организация запрещена на территории РФ.