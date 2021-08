Американские школьники стали заложниками политического раскола в США

Вашингтон, 29 августа. Политическая повестка все больше поляризует американское общество, затрагивая все новые сферы жизни. Одним из проявлений этой тенденции стала обстановка в школьных советах.

Школьные советы — органы, которые формируются на добровольной основе, традиционно состоящие из родителей и бывших учителей, и занимаются формированием школьной политики, подбором персонала, распределением бюджета и другими административными функциями.

Однако в последнее время все большее число членов таких советов по всей территории США уходят в отставку, поскольку собрания превратились в ожесточенные политизированные споры по поводу преподавания критической расовой теории, ношения масок в школах, вакцинации против COVID-19 и требований к тестированию.

На недавнем собрании в Вейле ораторы по очереди критиковали членов школьного совета по поводу масок, вакцинации и обсуждения расовой теории в школах, хотя у совета не было планов обсуждать эти темы.

Заседание совета удалось продолжить лишь через час, однако вскоре оно вновь было прервано.

Член школьного совета Невады сказал, что у него были мысли о самоубийстве до того, как он ушел в отставку из-за угроз и преследования. В Вирджинии член совета подала в отставку из-за того, что она считала политизированным решение о ношении масок. Один из членов совета в Висконсине боялся, что ему порежут шины.

*VIDEO* that says it all about how school board meetings have become the new frontier for culture wars.



This is in Williamson County, TN school district.



We spoke to people in the crowd, including a doctor who was there to advocate for mask mandates.



Here’s what happened: pic.twitter.com/OW3N8FQRpA