Американские школьники стали заложниками политического раскола в США

Вашингтон, 29 августа. Политическая повестка все больше поляризует американское общество, затрагивая все новые сферы жизни. Одним из проявлений этой тенденции стала обстановка в школьных советах.

Школьные советы — органы, которые формируются на добровольной основе, традиционно состоящие из родителей и бывших учителей, и занимаются формированием школьной политики, подбором персонала, распределением бюджета и другими административными функциями.

Однако в последнее время все большее число членов таких советов по всей территории США уходят в отставку, поскольку собрания превратились в ожесточенные политизированные споры по поводу преподавания критической расовой теории, ношения масок в школах, вакцинации против COVID-19 и требований к тестированию.

«Начинает проявляться недоверие к школьным советам из-за представлений о том, что мы стремимся воспитывать детей или подрывать авторитет родителей», — говорит Эллисон Пратт, участница школьного совета в Вейле, штат Аризона.

На недавнем собрании в Вейле ораторы по очереди критиковали членов школьного совета по поводу масок, вакцинации и обсуждения расовой теории в школах, хотя у совета не было планов обсуждать эти темы.

«Это мое конституционное право быть такой злой, как я хочу, по отношению к вам, ребята», — сказала одна женщина.

Заседание совета удалось продолжить лишь через час, однако вскоре оно вновь было прервано.

Член школьного совета Невады сказал, что у него были мысли о самоубийстве до того, как он ушел в отставку из-за угроз и преследования. В Вирджинии член совета подала в отставку из-за того, что она считала политизированным решение о ношении масок. Один из членов совета в Висконсине боялся, что ему порежут шины.

*VIDEO* that says it all about how school board meetings have become the new frontier for culture wars.



This is in Williamson County, TN school district.



We spoke to people in the crowd, including a doctor who was there to advocate for mask mandates.



Here’s what happened: pic.twitter.com/OW3N8FQRpA — Dasha Burns (@DashaBurns) August 27, 2021

В своем заявлении об увольнении из Школьного совета округа Окономовок в Висконсине Рик Гротхаус заявил, что его работа стала «токсичной и невыполнимой».

«Когда я приступил к работе, я знал, что это будет трудно. Но я не был готов к язвительной реакции, которая происходит сейчас, когда пандемия, казалось, просто проявила все очень, очень резко. Это сделало невозможным выполнять какую-либо значимую работу», — говорит он.

Он ушел в отставку 15 августа вместе с двумя другими членами, один из которых также задавался вопросом, останется ли его машина и лобовое стекло целыми после окончания собрания.

Временный исполнительный директор Ассоциации национальных школьных советов Чип Славен заявил, что напряженный политический климат, который проник на заседания школьных советов, сделал трудную работу еще более сложной, если не невозможной.

Global Look Press / Keiko Hiromi / AFLO

Иногда накал страстей на школьных советах вынуждает полицию вмешиваться в ход дебатов. В апреле полиции пришлось вмешаться в заседание совета в Вейле, где родители, протестующие против обязательного ношения масок, пробились в зал заседаний. В округе Меса, штат Колорадо, сотрудникам полиции пришлось сопровождать членов совета к их автомобилям, защищая их от разгневанных родителей в ходе заседания 17 августа.

*VIDEO* that says it all about how school board meetings have become the new frontier for culture wars.



This is in Williamson County, TN school district.



We spoke to people in the crowd, including a doctor who was there to advocate for mask mandates.



Here’s what happened: pic.twitter.com/OW3N8FQRpA — Dasha Burns (@DashaBurns) August 27, 2021

Курт Тигпен, покидая школьный совет округа Уошо, штат Невада, написал, что он рассматривает возможность самоубийства из-за непрекращающихся угроз со стороны людей, которые не живут в округе, не говоря уже о том, что их дети не учатся в школах округа. «Я был вынужден постоянно оглядываться», — сказал он в июле.

Сьюзан Креншоу уволилась из школьного совета округа Крейг, штат Вирджиния, в августе после того, как она была «ошеломлена» решением совета оспорить требование штата к ношению масок, что, по ее словам, было обусловлено скорее политическими, чем образовательными соображениями.

«Это то, что играет против чрезмерного вмешательства правительства, тирании и других вещей, которые не имеют абсолютно никакого отношения к образованию детей. Это более серьезная проблема, чем маски. Я просто чувствую, что маски — это искра или спусковой крючок, с которого начался этот конфликт», — написала Креншоу.

В то время как эксперты говорят, что использование масок может ограничить передачу вируса в школьных учреждениях, противники говорят, что маски ограничивают дыхание и способность детей читать социальные сигналы. Конфликты из-за масок привели к тому, что некоторые школьные советы во Флориде, Техасе и Аризоне разошлись во мнениях с губернаторами-республиканцами и оспорили их решения в судах.

Политическая нетерпимость и неспособность к выработке компромиссов стали основной чертой современных Соединенных Штатов. И если в ближайшее время это не изменится, — страну ждут далеко не радужные перспективы.