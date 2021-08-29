Горят, как по заказу: за день в Саратове загорелись два трамвая

Саратов, 29 августа. Два городских трамвая загорелись с разницей в несколько часов, в обоих случаях обошлось без пострадавших. Пожары произошли в разных районах города.



На тушение огня выезжало по одному пожарному расчету. По предварительной информации, трамваи горели из-за коротких замыканий.

«У нас трамваи горят, как по заказу, регулярно. Радует, что хотя бы никто не пострадал. Скорее всего, виновато техническое состояние трамваев. Новые вагоны в Саратов начали поставляться, но парк обновлен еще не весь», — рассказал корреспонденту ФАН сотрудник МЧС Виталий Т.

Ранее в аварии с участием легковушек в Саратове пострадали два человека. Травмы получили 26-летняя девушка и 16-летний молодой человек.