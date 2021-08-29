Китай выразил протест госсекретарю США из-за доклада разведки о происхождении коронавируса

Пекин, 29 августа. МИД Китая выразил протест госсекретарю США Энтони Блинкену из-за «состряпанного доклада» американской разведки о происхождении коронавируса.

Китайская сторона призывает Вашингтон перестать давить на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и не политизировать вопрос COVID-19. Доклад разведки США в Пекине считают научно необоснованным. В связи с этим в МИД КНР выразили Блинкену протест.

Ранее сообщалось, что посольство КНР в Вашингтоне назвало сфабрикованным отчет американского разведсообщества о происхождении коронавирусной инфекции. В Пекине подчеркивали, что этим вопросом должны заниматься ученые, а не разведка. Также в Китае отвергли все упреки Соединенных Штатов по поводу того, что Пекин якобы каким-то образом мешает проводить расследование. Китайские дипломаты подтвердили, что КНР и дальше продолжит сотрудничать с другими странами и международными сообществами по вопросу коронавируса.