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Кещян и Ярушин с трудом выносили друг друга на съемках «Универа»

  /   Обновлено: 29 августа 2021 18:01
Шоу-бизнес
Кещян и Ярушин с трудом выносили друг друга на съемках «Универа»
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 29 августа. Звезда «Универа» Арарат Кещян признался, что у него были не лучшие отношения со Стасом Ярушиным во время съемок сериала.

По словам Кещяна, довольно трудно сохранять доброжелательное общение с коллегами, когда ты проводишь на работе очень много времени. Поскольку актер виделся с Ярушиным слишком часто, обе звезды «Универа» с трудом выносили друг друга.

«Когда видел лицо Стаса Ярушина, уже хреново становилось, благо, ему тоже. Поэтому мы оба сидели с кислыми лицами», — вспомнил артист в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Во время съемок сериала Кещян встречался с коллегами чаще, чем с членами семьи. Как пояснил актер, в процессе работы наступает привыкание к приятным моментам, а отрицательные элементы вызывают с каждым днем все больше раздражения. В итоге это могло выливаться в эмоциональный взрыв и конфликты, отметил артист.

Несмотря на все трудности, Кещяну удалось возобновить дружеское общение с Ярушиным. Актеры вместе завершили работу над продолжением «Универа». По словам артиста, проект расскажет о старых героях, но продемонстрирует их с неожиданной стороны.

Арарат Кещян конфликтовал на съемках «Универа» и с Марией Кожевниковой. Бывшие коллеги так и не наладили отношения после ухода актрисы из сериала.

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универ Ярушин кещян
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