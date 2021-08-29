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Резкое ухудшение самочувствия оказалось нормальным явлением перед излечением от COVID-19
Общество
Резкое ухудшение самочувствия оказалось нормальным явлением перед излечением от COVID-19
pixabay.com

Москва, 29 августа. Некоторые пациенты сталкиваются с резким ухудшением состояния здоровья перед самым выздоровлением от коронавируса.

Известны случаи, когда врачи наблюдали положительную динамику по коронавирусу и отправляли больных домой, а спустя несколько дней пациенты жаловались на сильную одышку, повышенное сердцебиение и другие серьезные симптомы. Такая реакция организма на последних этапах борьбы с заболеванием оказалась нормальной, поскольку так он пытается обеспечить кислородом весь организм.

«Кровь «забирает» из легких кислород и разносит по органам и тканям. <...> Организм будет пытаться увеличить приток кислорода и/или «гнать» кровь быстрее», — приводит портал 59.RU объяснения реаниматолога Софьи.

Человек не использует легкие на 100% в процессе дыхания, обратила особое внимание врач. По ее словам, вирус чаще всего поражает нижнюю часть органа, которая насыщена кислородом меньше верхней.

Энцефалопатия, менингит, диарея, сыпь и связанные с тромбозом последствия могут возникать у зараженного COVID-19 человека, предупредили в Роспотребнадзоре. Вакцинация от заболевания способна защитить человека от таких симптомов.

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