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Премьер-министр ЦАР принял советника президента ДРК по вопросам обороны и безопасности
Весь мир
Премьер-министр ЦАР принял советника президента ДРК по вопросам обороны и безопасности
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Эрик Нгаба

Банги, 29 августа. Премьер-министр ЦАР Анри-Мари Дондра встретился с военным чиновником из Демократической Республики Конго Франсуа Беем, сообщается на официальной странице властей в социальной сети Facebook.

Взаимодействие главы правительства с советником президента ДРК по вопросам обороны и безопасности началось сразу после визита последнего к лидеру Центральной Африки Фостен-Арканжу Туадера. Вопросы, обсуждаемые сторонами, пока не озвучены. Однако политические аналитики ЦАР считают, что между государствами установится тесное взаимодействие по линии оборонных ведомств.

«Да здравствует активное сотрудничество между двумя странами — членами ЭСЦАГ», — говорится в заявлении властей в Facebook.

В настоящее время ближайшими партнерами официального Банги остаются Россия и Руанда. Инструкторы и военнослужащие именно этих двух государств помогли правительственным силам ЦАР (FACA) справиться с боевиками и разрозненными бандформированиями, восстановить контроль над территориями республики.

Ранее ФАН сообщал, что власти ДРК вынуждены продлить режим осадного положения, несмотря на его неэффективность.

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