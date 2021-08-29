США использовали ракету с лезвиями Hellfire для ударов в Афганистане

Вашингтон, 29 августа. Вооруженные силы США нанесли по афганской территории удар ракетами Hellfire, оснащенными лезвиями в качестве поражающих элементов, сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ).

С помощью уникальной ракеты американскими военными было убито и ранено несколько человек, сообщают авторы WSJ.

Удары были нанесены по афганской провинции Нангархар, изданию WSJ удалось получить видеозапись места попадания ракеты. На опубликованных кадрах видна воронка во дворе жилого дома с выбитыми окнами и следами осколков на стенах.

В Пентагоне отказались назвать личности афганцев, убитых и раненых в результате обстрела ракетами Hellfire. Ранее в США были подсчитаны общие расходы за 20 лет военной кампании в Афганистане.