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Главный тренер сборной Украины исключил приглашение игроков из РПЛ

  /   Обновлено: 29 августа 2021 17:59
Спорт
Главный тренер сборной Украины исключил приглашение игроков из РПЛ
vk.com  /  ФК Зенит

Киев, 29 августа. Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины по футболу Александр Петраков ответил на вопрос о приглашении игроков из РПЛ в национальную команду.

Футболисты, выступающие в чемпионате России, не будут вызываться в сборную Украины. Об этом исполняющий обязанности наставника национальной команды Александр Петраков рассказал в ходе пресс-конференции.

«Вы мне скажите, вот я возьму и вызову футболиста из России — вы же меня порвете, да? Нет? Понимаете, на данный момент, скажу вам откровенно, я не рассматриваю вопрос о вызове игроков из чемпионата России», — заявил тренер.

Петраков был назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины в августе. Первый матч под его руководством национальная команда проведет 1 сентября. Соперником сборной Украины станет казахстанская национальная команда.

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футбол рпл сборная украины петраков
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