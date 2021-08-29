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Новое поколение Apple Watch может получить увеличенный дисплей
Общество
Новое поколение Apple Watch может получить увеличенный дисплей
youtube.com  /  Prt Scr

Купертино, 29 августа. Умные часы Apple Watch Series 7 могут получить более широкий экран — это должно стать основным улучшением модели.

По неподтвержденной информации, наручные часы Watch Series 7 американской компании Apple выйдут в размерах 41 мм и 45 мм. Ожидается, что именно это нововведение станет ключевым в 2021 году, пишет портал Ferra.ru со ссылкой на источники.

Компания однажды уже увеличивала дисплей умных часов в 2017 году. Тогда американский производитель реализовал идею в Apple Watch Series 4. Для нового экрана уже разработали циферблат Infograph Modular, предназначенный специально для использования новых возможностей.

Вместе со смарт-часами ожидается выход смартфона iPhone 13. Компания старается сохранить информацию в тайне до официального релиза, однако сведения о возможной стоимости устройства попали в Сеть. Специалисты полагают, что новая модель будет дороже из-за осложнений в поставках, связанных с пандемией коронавируса.

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