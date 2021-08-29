У нее это получается по щелчку: режиссер Коротаев назвал уникальный талант Марины Александровой

Актриса театра и кино, лауреат молодежной премии «Триумф» Марина Александрова сегодня празднует 39-й день рождения. В беседе с ФАН именинницу поздравил режиссер Сергей Коротаев.

Собеседник поделился впечатлениями от работы с артисткой на съемках сериалов «Мосгаз. Формула мести» и «Мосгаз. Катран».

«Она прекрасная актриса. Ответственно относится к работе. С ней легко работать. Она глубоко разбирает персонажа и умеет правильно «разложить» роль на съемочный период, ведь сцены фильмов снимаются вразнобой. Всегда нужно держать в голове движения, состояние персонажа. Она все это делает, как тому и учит актерская школа», — рассказал режиссер.

Сергей Коротаев также отметил одну способность Марины Александровой, которой, к сожалению, может похвастаться далеко не каждый из ее коллег по творческому цеху.

«В части «Мосгаз. Катран» главная роль была, скорее, у Марины. Главная партия в этом сезоне была за ней. У нас было очень много смен и трюковых, и нет. Марина была большим профессионалом и молодцом: одна из первых на гриме, всегда знает текст. Просто бывает, что актер приходит на работу и приносит с собой какие-то переживания. Нужно абстрагироваться и думать о работе. У нее получается переключиться по щелчку», — пояснил собеседник ФАН.

фото из личного архива Сергея Коротаева /

В завершение он поделился пожеланиями в адрес именинницы.

«Нового интересного актерского опыта! Сыграть такую неожиданную роль, которая позволит ей взглянуть на саму себя с другой стороны, по-новому себя проявить», — напутствовал Сергей Коротаев.

Ранее актер, художник, музыкант Сергей Бугаев через ФАН поздравил с днем рождения режиссера Сергея Соловьева. Он рассказал, что со съемок фильма «АССА» ему больше всего запомнилась возможность пообщаться с именитыми мастерами кино.