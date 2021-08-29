Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 августа 19:22
19:20
Политика
Киев в книге о Великой Отечественной войне похвалил преступления украинца
19:20
Общество
Экс-президент МОК Жак Рогге скончался на 80-м году жизни
19:19
Шоу-бизнес
Дана Борисова призналась, что была ужасной матерью
19:19
Армия
Глава Минобороны РФ рассказал о жизни своих предков
19:15
Происшествия
Житель Читы упал с пятого этажа и разбился насмерть
19:13
Экономика
Глава украинской ГТС признал нужду в российском газе
19:12
Общество
Политолог Ломов поддержал стремление Беглова сделать метро Петербурга более безопасным
19:08
Политика
Мохаммад Эслами получил должность вице-президента Ирана
19:07
Происшествия
Водитель спровоцировал смертельное ДТП в Павловском районе под Воронежем
19:05
Политика
Политолог Корнилов не поверил оправданиям CNN о «неспящем» Байдене
Все новости

Посол Евросоюза в ЦАР завершила миссию прощальным визитом к премьер-министру Дондра
Весь мир
Посол Евросоюза в ЦАР завершила миссию прощальным визитом к премьер-министру Дондра
facebook.com  /  @primaturercaofficiel

Банги, 29 августа. Посол Европейского союза в ЦАР Самуэла Исопи посетила с прощальным визитом премьер-министра страны Анри-Мари Дондра, говорится на странице чиновника в Facebook.

Официальный представитель ЕС и глава правительства африканского государства провели краткий обзор произошедших за последние годы событий, а также оценили возможности дальнейшего плодотворного сотрудничества.

«Это просто прощальный визит, чтобы поблагодарить премьер-министра и его подчиненных за взаимодействие, которое у нас было в течение четырех лет моей миссии в Центральноафриканской Республике», — сказала она журналистам.

По мнению посла ЕС, действующие власти ЦАР продемонстрировали невероятное стремление к всестороннему развитию страны, взаимодействию с другими государствами и крупнейшими международными институтами. Исопи выразила надежду, что сменивший ее представитель ЕС продолжит взятый курс на расширение сотрудничества с официальным Банги.

Ранее ФАН сообщал, что политическая программа премьер-министра Центральноафриканской Республики Анри-Мари Дондра набрала 96,85% голосов на выборах в Национальной ассамблее. Это абсолютный рекорд в истории госоргана.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Посол Евросоюза в ЦАР завершила миссию прощальным визитом к премьер-министру Дондра
евросоюз африка цар дондра легат
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru