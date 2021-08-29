Посол Евросоюза в ЦАР завершила миссию прощальным визитом к премьер-министру Дондра

Банги, 29 августа. Посол Европейского союза в ЦАР Самуэла Исопи посетила с прощальным визитом премьер-министра страны Анри-Мари Дондра, говорится на странице чиновника в Facebook.

Официальный представитель ЕС и глава правительства африканского государства провели краткий обзор произошедших за последние годы событий, а также оценили возможности дальнейшего плодотворного сотрудничества.

«Это просто прощальный визит, чтобы поблагодарить премьер-министра и его подчиненных за взаимодействие, которое у нас было в течение четырех лет моей миссии в Центральноафриканской Республике», — сказала она журналистам.

По мнению посла ЕС, действующие власти ЦАР продемонстрировали невероятное стремление к всестороннему развитию страны, взаимодействию с другими государствами и крупнейшими международными институтами. Исопи выразила надежду, что сменивший ее представитель ЕС продолжит взятый курс на расширение сотрудничества с официальным Банги.

Ранее ФАН сообщал, что политическая программа премьер-министра Центральноафриканской Республики Анри-Мари Дондра набрала 96,85% голосов на выборах в Национальной ассамблее. Это абсолютный рекорд в истории госоргана.