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Отдых в Сочи разочаровал беременную звезду «Дома-2» Алену Рапунцель
Шоу-бизнес
Отдых в Сочи разочаровал беременную звезду «Дома-2» Алену Рапунцель
instagram.com  /  @alenatoffi_official

Сочи, 29 августа. Звезда реалити-шоу «Дом-2» и блогер Алена Рапунцель осталась недовольна отпуском, который она провела в Сочи вместе с сыном и свои возлюбленным Ильей Семиным.

Знаменитость, ждущая рождения ребенка, отдыхала на российском курорте в течение недели. Впечатлениями от поездки Рапунцель поделилась на своей странице в Instagram.

«Спасибо, Сочи — мы домой. В гостях хорошо, а дома лучше, как говорится. Я поняла , что Сочи не особо мой город», — написала беременная звезда телестройки.

Одним из минусов отдыха в южном городе блогер назвала цены. По словам знаменитости, Сочи не уступает по стоимости Турции.

Кроме того, разочарованная Рапунцель пожаловалась на отсутствие большого числа парков. Звезда «Дома-2» практически не нашла мест, где можно погулять с детьми, кроме моря. При этом ходить на пляж в сильную жару было невозможно, отметила блогер.

Рапунцель добавила, что предпочитает более прохладную погоду. Однако она все же планирует вернуться в Сочи, но не летом, а зимой, чтобы посетить горнолыжный курорт «Роза Хутор».

Ранее возлюбленный звезды реалити-шоу жестоко избил ее, хотя она уже ждала ребенка. По словам Семина, его разозлило, что беременная Рапунцель выпила алкоголь.

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сочи дом-2 Рапунцель
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