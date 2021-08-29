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Аргентина обвиняет Чили в попытке присвоения континентального шельфа
Весь мир
Аргентина обвиняет Чили в попытке присвоения континентального шельфа
wikimedia.org  /  NASA / Public Domain

Буэнос-Айрес, 29 августа. Правительство Аргентины обвинило власти Чили в попытке оккупировать континентальный шельф страны. Об этом заявило министерство иностранных дел.

В ведомстве сообщили, что попытка Чили присвоить континентальный шельф к востоку от меридиана 67º 16' 0" «явно противоречит Договору о мире и дружбе, подписанному между двумя странами в 1984 году». Также министерство напомнило, что морские границы Аргентины были единогласно утверждены конгрессом в соответствии с принципами ООН.

Власти Аргентины узнали о решении правительства Чили, опубликованном 27 августа в официальном вестнике страны касательно морских границ. В документе говорится, что континентальный шельф Чили будет расширен на восток от меридиана 67º 16' 0".

МИД Аргентины подчеркивает, что внешние границы шельфа страны были установлены в соответствии с Национальным законом 27.557, единогласно одобренным 4 августа 2020 года обеими палатами конгресса.

«Предпринятой мерой правительство Чили планирует присвоить себе часть континентального шельфа Аргентины и южную акваторию», — заявила аргентинская сторона.

Губернатор Огненной Земли, где расположена спорная территория, Густаво Мелелья также резко осудил односторонние действия правительства Чили.

Он напомнил, что Аргентина представила соответствующий закон на рассмотрение Комиссии ООН по установлению границ континентального шельфа, и власти Чили не выразили своего несогласия.

Страны были на грани войны в конце 1970-х годов из-за споров по поводу территориальной принадлежности ряда островов. Причиной конфликта стали претензии Аргентины на право владения островами, расположенными в проливе Бигль у восточных берегов Огненной Земли.

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аргентина чили территориальные претензии
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