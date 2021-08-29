ОПЕК+ может изменить условия сделки 1 сентября

Эль-Кувейт, 29 августа. Сентябрьская встреча представителей стран, участвующих в соглашении ОПЕК+, может привести к отказу от увеличения добычи нефти.

Крупнейшие экспортеры черного золота могут договориться о сокращении добычи на 400 тысяч баррелей в сутки. Такое заявление сделал министр нефти и высшего образования Кувейта Мухаммед Абдель Латиф аль-Фарес.

«Может быть приостановлено увеличение на 400 тысяч баррелей в сутки», — цитирует его ТАСС.

Министр подчеркнул, что экономика Китая и других стран Восточной Азии еще полностью не восстановилась от последствий пандемии коронавируса, поэтому ОПЕК+ следует быть осторожными. Если решение 1 сентября будет принято, это может поднять стоимость нефти на международных рынках. Представители США ранее выступали с просьбой нарастить добычу в целях помощи мировой экономике.

Между тем стоимость барреля нефти марки Brent превысила 70 долларов в ходе торгов 24 августа.