Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 августа 17:55
17:52
Весь мир
Премьер-министр ЦАР принял советника президента ДРК по вопросам обороны и безопасности
17:48
Армия
США использовали ракету с лезвиями Hellfire для ударов в Афганистане
17:45
Общество
Температура летом 2021 года в Москве оказалась выше нормы на 2,5 градуса
17:44
Спорт
Главный тренер сборной Украины исключил приглашение игроков из РПЛ
17:42
Общество
Новое поколение Apple Watch может получить увеличенный дисплей
17:42
Весь мир
Посол Евросоюза в ЦАР завершила миссию прощальным визитом к премьер-министру Дондра
17:41
Политика
Сергей Марков озвучил скрытый смысл слов президента Эстонии
17:39
Шоу-бизнес
Отдых в Сочи разочаровал беременную звезду «Дома-2» Алену Рапунцель
17:36
Общество
Приморцев испугала живность, заполонившая популярный пляж во Владивостоке
17:35
Общество
Международный фестиваль «Цветочный джем» пройдет в Москве в сентябре
Все новости

ОПЕК+ может изменить условия сделки 1 сентября

  /   Обновлено: 29 августа 2021 17:26
Экономика
ОПЕК+ может изменить условия сделки 1 сентября
ФБА «Экономика сегодня»

Эль-Кувейт, 29 августа. Сентябрьская встреча представителей стран, участвующих в соглашении ОПЕК+, может привести к отказу от увеличения добычи нефти.

Крупнейшие экспортеры черного золота могут договориться о сокращении добычи на 400 тысяч баррелей в сутки. Такое заявление сделал министр нефти и высшего образования Кувейта Мухаммед Абдель Латиф аль-Фарес.

«Может быть приостановлено увеличение на 400 тысяч баррелей в сутки», — цитирует его ТАСС.

Министр подчеркнул, что экономика Китая и других стран Восточной Азии еще полностью не восстановилась от последствий пандемии коронавируса, поэтому ОПЕК+ следует быть осторожными. Если решение 1 сентября будет принято, это может поднять стоимость нефти на международных рынках. Представители США ранее выступали с просьбой нарастить добычу в целях помощи мировой экономике.

Между тем стоимость барреля нефти марки Brent превысила 70 долларов в ходе торгов 24 августа.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / ОПЕК+ может изменить условия сделки 1 сентября
нефть добыча нефти ОПЕК+ рынок нефти
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru