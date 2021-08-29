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США разработали план по проведению выборов в Ливии
Весь мир
США разработали план по проведению выборов в Ливии
Федеральное агентство новостей  / 

Триполи, 29 августа. США предложили провести президентские и парламентские выборы в Ливии в два этапа. Об этом сообщает журнал Africa report со ссылкой на источники.

Вашингтон выразил обеспокоенность в связи с внутренним конфликтом между переходным Правительством национального единства и некоторыми политическими партиями. Это, по мнению Белого дома, может привести к срыву плебисцита.

Соединенные Штаты предложили свой вариант урегулирования спора. Согласно плану, процесс голосования пройдет в два этапа.

«Ливийцы должны провести первый тур президентских и парламентских выборов 24 декабря, а второй и заключительный — 15 сентября 2022 года», — говорится в американском докладе.

Соответствующий документ с предложением Вашингтон направил в Париж, Лондон, Берлин и Рим. Примечательно, что эта инициатива в Триполи так и не поступила.

США активно участвуют в процессе подготовки ливийских выборов. В частности, американская неправительственная организация International Foundation for Electoral Systems сотрудничает с главой Высшей избирательной комиссии Имадом ас-Саихом. На официальной странице ВИК в Facebook этот фонд упоминается в каждом третьем посте. Международная редакция Федерального агентства новостей изучила деятельность структуры из США и определила, как взаимодействие с IFES может сказаться на суверенитете североафриканского государства.

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