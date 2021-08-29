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В аварии с участием легковушек в Саратове пострадали два человека

  /   Обновлено: 29 августа 2021 17:25
Происшествия
В аварии с участием легковушек в Саратове пострадали два человека
pxhere.com

Саратов, 29 августа. Два водителя не смогли разъехаться на пересечении улиц Володарского и Коммунистической. В результате столкновения пострадали два человека.

Травмы получили 26-летняя девушка и 16-летний молодой человек. Бригада медиков уже оказала им всю необходимую помощь.

В данный момент на месте происшествия работают правоохранители. По факту ДТП организована проверка, в ходе которой полицейские установят все обстоятельства и причины аварии.

В Тюмени шесть человек пострадали в результате массового ДТП. Авария произошла на Стрелковом мосту.

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