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Ливия и Египет создадут единую компанию для полной цифровой трансформации
Весь мир
Ливия и Египет создадут единую компанию для полной цифровой трансформации
pixabay.com  /  geralt

Триполи, 29 августа. Председатель Совета директоров Телекоммуникационного холдинга Фейсал Каркаб принял посла Египта в Ливии Тамера Мустафу. Главной целью переговоров является создание совместного предприятия для полной цифровой трансформации.

Стороны высоко оценили сотрудничество между соседними странами в сфере связи. Также они обсудили ранее подписанные соглашения по развитию сектора информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), когда делегация североафриканского государства посетила Каир в июне.

«Мы с нетерпением ожидаем, что это сотрудничество позволит нам объединить несколько проектов между братскими народами», — заявил председатель.

Фейсал Каркаб и Тамер Мустафа рассмотрели механизм создания ливийско-египетской компании, которая займется реализацией необходимых инициатив и закладкой основ инвестиционных программ в области технологической промышленности и локализации. В обязанности предприятия также войдет контроль над достижением полной цифровой трансформации в двух странах.

В июне Телекоммуникационный холдинг Триполи подписал четыре меморандума о взаимопонимании с коллегами из Каира по объединению систем, почтовым услугам, наращиванию потенциала и предпринимательства. Мероприятие проходит в рамках развития двусторонних отношений между государствами.

Посол Египта в Ливии Тамер Мустафа ранее встретился с министром нефти и газа Мухаммадом Ауном. Стороны договорились расширить сотрудничество по добыче природных ресурсов.

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ливия египет цифровые технологии
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