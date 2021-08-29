Анамнез недели. Президентские выплаты и политика на Паралимпиаде

В новом выпуске проекта ФАН «Анамнез недели» эксперты обсудили денежные выплаты пенсионерам и военным, меры против COVID-19 и шансы наших паралимпийцев на победу в Играх.

Ведущий программы — учредитель ресурсного центра НКО «Круглый стол» Андрей Малков. Вместе с членом регионального штаба ОНФ и директором лицея №369 Константином Тхостовым он проанализировал наиболее яркие события уходящей недели.

На повестке — президентский указ о разовых выплатах пенсионерам и инвалидам, военным и другим категориям граждан. Как будет организована процедура этих отчислений, и сильно ли повлияет материальная поддержка государства на жизнь россиян в период непростой ситуации с инфляцией?

Эксперты также затронули тему Паралимпиады и связь политики и спорта, которая в последние годы становится все более явной.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о возможной отмене требований для педагогов носить маски в школах. Регионы страны в свою очередь будут сами определять меры коронавирусных ограничений в образовательных учреждениях. Нужны ли маски в школах и какие меры смогут полностью обезопасить учебный процесс?

Обо всем подробнее — в новом выпуске «Анамнеза недели».