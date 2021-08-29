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Сергей Марков озвучил скрытый смысл слов президента Эстонии
Политика
Сергей Марков озвучил скрытый смысл слов президента Эстонии
wikipedia.org  /  Annika Haas / CC BY 2.0

Представление России как врага Европы служит гарантией сохранения антидемократического государственного устройства Эстонии. Именно это, по мнению политолога Сергея Маркова, лежит в основе всех антироссийских заявлений Керсти Кальюлайд.

Такую точку зрения член Общественной палаты РФ озвучил корреспонденту ФАН в связи с заявлением президента Эстонии, которое она сделала в интервью финскому изданию Diplomaatia 29 августа. В беседе с журналистом Керсти Кальюлайд заметила, что Евросоюз мог бы профинансировать создание систем ПВО средней дальности в странах Балтии с целью их защиты от вероятной российской агрессии.

Сергей Марков назвал это очередным приступом антироссийской истерии с глубоко скрытым смыслом.

«Она накручивает истерию в духе холодной войны и представляет Россию как врага Европы, при этом выставляя русскоязычное население Эстонии «пятой колонной», союзником России внутри Евросоюза. На этом основании Эстония получает от руководства ЕС фактическое право на антидемократическое репрессивное законодательство в отношении русскоязычных «неграждан», — отмечает собеседник ФАН.

Сергей Марков озвучил скрытый смысл слов президента Эстонии
Pr Scr youtube.com  / 60 минут

По мнению Сергея Маркова, в случае наделения русскоязычного населения, составляющего порядка 20% от общего числа жителей Эстонии, всеми правами, включая избирательные, электоральная обстановка в стране изменится таким образом, что нынешние правительство, парламент и президент лишатся своих постов, с большой вероятностью оказавшись на скамье подсудимых.

«Если не будет ненависти к России, если не будет продолжения холодной войны, то президент Эстонии точно потеряет свое место и будет осуждена судом Евросоюза за подрыв основ демократии, после чего ей будет запрещено занимать любые выборные государственные должности», — заключил Марков.

Между тем в России на протяжении всех последних лет заявляют, что Москва не представляет угрозы ни для кого, но в связи с возросшей активностью НАТО в странах Восточной Европы и Балтии готова адекватно ответить на любые действия, представляющие опасность для ее интересов.

Ранее президент Эстонии посетила «Крымскую платформу». Ее заявления разочаровали украинцев.

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