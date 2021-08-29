Шойгу сообщил о рекордном уровне доверия к ВС РФ в российском обществе

Москва, 29 августа. Вооруженные силы Российской Федерации пользуются огромным доверием во всех слоях общества, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

За последние 20 лет положительное отношение к российской армии стало превалирующей общественной реакцией, отметил руководитель военного ведомства РФ в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«20 лет назад — 28 процентов доверия к армии. Сегодня под 84–86 процентов», — подчеркнул Шойгу.

По его словам, конкурс в высшие учебные заведения МО РФ достиг 14–20 кандидатов на одно место. Ранее Шойгу рассказал о своих взаимоотношениях с главой российского государства Владимиром Путиным.