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Шойгу сообщил о рекордном уровне доверия к ВС РФ в российском обществе

  /   Обновлено: 29 августа 2021 17:22
Армия
Шойгу сообщил о рекордном уровне доверия к ВС РФ в российском обществе
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 29 августа. Вооруженные силы Российской Федерации пользуются огромным доверием во всех слоях общества, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

За последние 20 лет положительное отношение к российской армии стало превалирующей общественной реакцией, отметил руководитель военного ведомства РФ в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«20 лет назад — 28 процентов доверия к армии. Сегодня под 84–86 процентов», — подчеркнул Шойгу.

По его словам, конкурс в высшие учебные заведения МО РФ достиг 14–20 кандидатов на одно место. Ранее Шойгу рассказал о своих взаимоотношениях с главой российского государства Владимиром Путиным.

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