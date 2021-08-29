Ребенок погиб при ракетном ударе по жилому дому в Кабуле

Кабул, 29 августа. Жертвой ракетного удара, который нанесли Соединенные Штаты Америки по жилому дому в Кабуле, стал ребенок.

СМИ ранее сообщили о причастности Вашингтона к атаке на Кабул. Ракетный удар пришелся на жилой дом. Погибли два человека, еще трое пострадали. Среди жертв — ребенок.

Местные жители опубликовали кадры с места взрыва. Они своими силами пытались потушить пожар, который разгорелся после взрыва.

На месте происшествия работают компетентные органы. Медики оказывают помощь пострадавшим.