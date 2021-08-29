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В США подсчитали общие затраты на боевые действия в Афганистане
Армия
В США подсчитали общие затраты на боевые действия в Афганистане
flickr.com  /  U.S. Department of Defense Current Photos

Вашингтон, 29 августа. Стоимость ведения войны в Афганистане обошлась США в триллионы долларов, установили специалисты Университета Брауна.

США завершают свою военную операцию в Афганистане 31 августа, президент Соединенных Штатов Джо Байден планирует полностью вывести солдат из центральноазиатской страны. Боевые действия стоили Вашингтону в 2,31 триллиона долларов. В ближайшем будущем расходы только возрастут, считают американские аналитики.

Новые траты будут связаны с пожизненным обеспечением ветеранов, оказанием квалифицированной медицинской помощи, выплатами пособий по инвалидности, передает Fox Business. США также должны погасить военный долг, процентные выплаты которого могут к 2050 году достигнуть 8 триллионов долларов.

США ранее уничтожили базу ЦРУ в Афганистане, находящуюся за пределами Кабула. Пункт был последней опорной точкой американской разведки вне афганской столицы. На этом объекте проходили тренировку местные силы безопасности.

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сша афганистан война
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