«Честно съеденное за 30 лет»: жительница Красноярска продает коллекцию «Киндеров»

Красноярск, 29 августа. Уникальную коллекцию игрушек из шоколадных яиц выставили на продажу в Красноярске.

Жительница Красноярска Ольга Кооп выставила на Avito гигантскую коллекцию игрушек из популярного шоколадного яйца. Их она собирала на протяжении тридцати лет. Свое сокровище Ольга оценила в 800 тыс. руб.

В общей сложности в коллекции Ольги находится 3200 игрушек. Их она начала собирать еще в 1992 году. Вначале сладости покупала ее мама, а позже, став взрослой, жительница Красноярска продолжила радовать своих детей этим шоколадным яйцом, пишет NGS24.RU.

«В конце 1992 мама принесла домой первый "Киндер", и так все закрутилось. Думаю, тогда игрушки собирали многие. А уже к середине 90-х коллекция стала пополняться еще активнее, мама покупала по 3–4 "Киндера" в день», — отметила она.

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Больше всего Ольга любит старые серии игрушек, в которые входили бегемотики, динозаврики, пингвины и львята. Кроме того, на все предложения выкупить часть коллекции девушка отвечает отказом. Так вся задумка потеряет смысл, объясняет она.

«Тогда коллекция потеряет ценность. Ее собирала лично я, без перекупов, это честно съеденные яйца за 30 лет. Мы посчитали, что в шоколаде это 64 килограмма!» — отметила она.

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