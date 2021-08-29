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Людям со слабым иммунитетом посоветовали получить третью дозу вакцины от COVID-19
Общество
Людям со слабым иммунитетом посоветовали получить третью дозу вакцины от COVID-19
pixabay.com

Пекин, 29 августа. Дополнительная доза вакцины от коронавируса нужна некоторым категориям граждан. Подробно об этом рассказали китайские врачи.

Поставить третий укол препарата против COVID-19 следует людям со слабой иммунной защитой. В категорию лиц, которая тоже нуждается в дополнительном компоненте вакцины, вошли граждане старше 60 лет. Именно эти люди имеют высокий риск осложнений из-за коронавируса. Дополнительный укол можно сделать через полгода после пройденной вакцинации, считают китайские врачи.

Получить еще одну дозы вакцины должны те, кто по каким-либо причинам собирается в поездку за рубеж. В первую очередь это касается граждан, которые планируют отправиться в страны со сложной эпидемиологической ситуацией. Китайские медики напомнили, что вакцина стимулирует организм человека, благодаря чему он активнее вырабатывает антитела.

Прививка также помогает бороться с посткоронавирусным синдромом. Однако пока не совсем понятно, как работает этот механизм, рассказал вирусолог Алексей Аграновский.

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китай врачи вакцинация коронавирус
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