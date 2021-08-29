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Стоимость аренды квартир может вырасти в России с сентября

  /   Обновлено: 29 августа 2021 16:57
Экономика
Стоимость аренды квартир может вырасти в России с сентября
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 августа. Россияне могут столкнуться с повышением стоимости найма жилья после начала учебного года, отмечают риелторы.

Арендодатели в крупных городах России поднимут ставки из-за окончания сезона отпусков и начала нового учебного года. Об этом сообщает информационное агентство URA.RU. Летом на рынке недвижимости не наблюдается высокой динамики, однако осенью спрос резко возрастает, из-за чего увеличивается средний ценник.

«Это произошло и, в том числе, потому что в принципе выросла стоимость недвижимости. Для кого-то покупка жилья стала более недоступна. А если нельзя купить, будешь с кем-то кооперироваться и арендовать на 2-3 человека», — рассуждает риелтор Олег Свиридов.

Недвижимость не стала общедоступной после реализации программ льготной ипотеки, несмотря на высокое число граждан, воспользовавшихся государственной поддержкой. Об экономических механизмах, которые вызвали такой эффект, пишет портал INFOX.

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