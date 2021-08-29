Шойгу рассказал о своих отношениях с Путиным

Москва, 29 августа. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, как строится его общение с президентом Владимиром Путиным, и заявил, что установил с ним полное взаимопонимание.

О своей дружбе с президентом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live», в котором подчеркнул, что знает Путина много лет.

Шойгу также отметил, что у него с президентом уже налажено взаимопонимание, но не стал вдаваться в подробности взаимоотношений с главнокомандующим — министр посчитал излишним посвящать в детали всю страну.

В марте Владимир Путин и Сергей Шойгу провели выходные в тайге, где у министра есть небольшой домик. Отдых продлился два дня, во время которых глава страны прокатил министра на вездеходе по тайге. Шойгу показал президенту свою мастерскую, где занимается любимым хобби — резьбой по дереву.