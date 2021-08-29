Поправки в закон о финансах позволят ЦАР развиваться с учетом интересов населения

Банги, 29 августа. Народные избранники ЦАР поддержали поправки в проект закона о финансах 2021 года.

По словам журналистов, после долгих дебатов, модератором которых выступил председатель Национальной ассамблеи Симплис Матье Саранджи, парламентарии республики единогласно приняли изменения (121 голос за, 0 против, 1 депутат воздержался).

Проект закона о внесении поправок включает в себя государственный бюджет и предусматривает выделение 261,3 млрд франков КФА против первоначально запланированных 287,5. Суммарно сокращение составляет 26,2 млрд. По словам министра финансов, если постановления существуют, то они должны быть направлены на улучшение жизни граждан Центральной Африки.

«Благодаря внесению изменений и корректировке планов в экономическом документе правительство, наделенное средствами, теперь может успешно осуществлять действия по поступательному развитию общественно-политических проектов в интересах жителей республики», — отметил чиновник.

twitter.com / @UN_CAR

Парламент также рассмотрел ценообразование при производстве национального удостоверения личности и других важных документов. Решение по корректировке затрат будет принято в ближайшее время.

Ранее ФАН сообщал, что премьер-министр ЦАР Анри-Мари Дондра провел встречу с представителями Национального собрания и поблагодарил депутатов за доверие, а также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество между государственными институтами.