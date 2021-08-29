Необычную тренировку организовали для гостей Паралимпиады в Токио

Персонал Игр в Токио предложил гостям мячи и спортивные инвалидные коляски, которые обычно используют паралимпийцы-баскетболисты. Нужно было попробовать из сидячего положения забросить мяч в кольцо. Не все посетители справились с поставленной задачей.

«Цель была очень высоко, и, хотя я бросал мяч изо всех сил, он вообще не долетел. Для меня это был очень хороший опыт, потому что я понял, что, если не качать мышцы рук, то в такой ситуации я, возможно, вообще не смогу поднять этот баскетбольный мяч», — сказал посетитель Дзиро Ямамото.

Также посетителям предложили поиграть в паралимпийский боулинг. Многие участники тренировки в парке сделали вывод, что нужно ценить возможность заниматься спортом, особенно, когда нет проблем со здоровьем. Гости Игр прониклись еще большим уважением к паралимпийцам, которые виртуозно преодолевают на соревнованиях все трудности, связанные с инвалидностью.