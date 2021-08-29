Онищенко: Россияне должны привиться и от коронавируса, и от гриппа

Граждане России осенью должны пройти две вакцинации: от коронавируса и от гриппа. Об этом в комментарии ФАН заявил депутат Госдумы, известный эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

Сентябрь, по мнению эпидемиолога, не самое благоприятное время. Именно в этом месяце возрастает риск подхватить сезонные инфекционные заболевания. Ситуация обостряется еще и тем, что грипп можно спутать с коронавирусом, а коронавирус — с гриппом. Чтобы обезопасить себя от болезней, важно уже сейчас пройти вакцинацию как от COVID-19, так и от гриппа.

Онищенко объяснил, как это сделать грамотно, без вреда для здоровья. Он также рассказал, сколько времени должно пройти между прививками.

«Важно прививаться не только от коронавируса, но и от гриппа. Россиянам желательно пройти две вакцинации. Можно привиться от гриппа, а затем через месяц сделать прививку от коронавируса. Если в регионе напряженная ситуация именно с COVID-19, то рекомендую сначала пройти вакцинацию от коронавируса, сделать два укола в течение трех недель, а через месяц привиться от гриппа», — отметил эксперт.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Ранее Геннадий Онищенко призвал родителей последние дни лета уделить подготовке детей к школе. Эпидемиолог подчеркнул, что важно заранее наладить режим дня, подобрать правильную одежду по погоде, уделить внимание психологическому состоянию ребенка перед школой, а также проследить за его питанием. Он отметил, что сейчас, за несколько дней до учебного года, важно сделать все возможное, чтобы пребывание ребенка в школе было комфортным и безопасным.

Также Онищенко дал несколько советов студентам, которые с 1 сентября отправятся в университеты грызть гранит науки. Он посоветовал им отказаться от алкоголя и «мусорной еды».