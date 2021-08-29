Ким Кардашьян постарается сохранить брак с Канье Уэстом ради детей

Лос-Анджелес, 29 августа. Звезда реалити-шоу, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян даст второй шанс отношениям с музыкантом Канье Уэстом, от которого родила четырех детей.

Кардашьян думает пока повременить с разводом, отозвав свое заявление, сообщает осведомленный источник издания TMZ. Модель приняла это решение ради наследников — Норта, Сэйнта, Чикаго и Псалма.

Американские таблоиды стали распространять информацию о примирении после того, как Кардашьян появилась на выступлении мужа в Чикаго. Она надела на концерт рэпера стильное подвенечное платье модного дома Balenciaga. После этого мероприятия звезда опубликовала в соцсетях снимок с Уэстом и сыном Сэйнтом.

На фотографии Ким и Канье с сыном позируют в черных нарядах. Музыкант, скрывающий лицо черной балаклавой с прорезями для глаз, похож на грабителя банков, а модель в комментариях под постом сравнивают с Тринити из блокбастера «Матрица».

«Теперь нам нужны объяснения»; «Как это все понимать?»; «Вы же знаете, что вашим детям понадобится терапия, если вы расстанетесь», — отреагировали пользователи.

Ранее Канье Уэст наконец-то представил свой десятый альбом Donda. В пластинку, названную в честь матери, он включил 26 композиций.