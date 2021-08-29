Выстрел из «Иглы-С» от победителя конкурса «Чистое небо» показали на видео

Пекин, 29 августа. Зенитчик из российской команды стал единственным участником конкурса «Чистое небо», который сумел поразить ракету-мишень с расстояния в 1,5 километра из ПЗРК «Игла-С».

На кадрах, опубликованных Минобороны РФ, видно, как стрелок с огневого рубежа прицеливается в китайскую ракету, которая выступила в качестве мишени, и производит точный выстрел из переносного зенитного ракетного комплекса «Игла-С». Снаряд пролетел на высокой скорости расстояние в полторы тысячи метров и поразил заданную цель. Меткий зенитчик стал победителем на этапе «Мастерство», а российской команде присудили второе место. Золотую медаль унесла команда из Китая, а бронзовым призером стал Египет.

Всего в конкурсе приняли участие команды из 22 стран, военнослужащие показали навыки стрельбы из ПЗРК «Игла-С», 12,7-миллиметровых пулеметов «Корд» и автоматов АК-12. Состязание прошло в рамках Армейских международных игр на полигоне Корла в Китае. После «Чистого неба» российские команды будут биться за лидерство на конкурсах «Суворовский натиск» (соревнование экипажей БМП) и «Безопасная среда» (конкурс подразделений радиационной, химической и биологической разведки).