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Президент ЦАР посетил конференцию женщин-баптисток и призвал их молиться за будущее страны
Весь мир
Президент ЦАР посетил конференцию женщин-баптисток и призвал их молиться за будущее страны
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Банги, 28 августа. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера посетил «Семинар по защите детей», который состоялся в Национальном институте педагогических исследований (INRAP).

Во время мероприятия глава африканского государства отметил важность развития общественных инициатив по улучшению жизни молодого поколения, так как именно оно в будущем продолжит выбранный властями путь на совершенствование республики.

Сразу после семинара президент поучаствовал в конференции факультета евангелического богословия в Банги. Там в присутствии первой леди Туны Туадера, а также министра здравоохранения Пьера Сомсе он призвал женщин-баптисток молиться за активное развитие Центральноафриканской Республики. Главная тема события — жизнь.

Ранее ФАН сообщал, что Национальная ассамблея ЦАР приняла законодательный акт, который позволит президенту государства подписать конвенцию «об искоренении насилия и принуждения в сфере труда». Это первое международное соглашение, призванное положить конец физическому насилию, оскорблениям, запугиванию, угрозам и преследованиям людей со стороны работодателей.

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