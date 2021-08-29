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СМИ сообщили, что удар по Кабулу нанесли Соединенные Штаты

  /   Обновлено: 29 августа 2021 17:21
Происшествия
СМИ сообщили, что удар по Кабулу нанесли Соединенные Штаты
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Кабул, 29 августа. Агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц сообщило, что ракетный удар по территории Кабула нанесли вооруженные силы США.

Ракета попала в жилой дом. Кадры с места взрыва в районе афганского аэропорта опубликованы в Сети местными жителями. В первые минуты после ЧП горожане своими силами пытались потушить пожар. СМИ сообщили, что в результате авиаудара погиб ребенок, еще трое взрослых пострадали.

Все обстоятельства случившегося выясняются компетентными органами. Интернет-пользователи сообщают, что к месту происшествия едут машины скорой помощи.

Территория афганской столицы находится под контролем представителей движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена на территории России) с середины августа. Президент Ашраф Гани спешно покинул страну вместе с семьей. Он нашел временное пристанище в Объединенных Арабских Эмиратах.

Напомним, в конце лета талибы отключили интернет в Афганистане. Речь идет о провинции Панджшер. Предполагается, что населенный пункт лишили электричества намеренно с целью лишить временного афганского президента Амруллу Салеха публиковать посты в Twitter.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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