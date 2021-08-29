СМИ сообщили, что удар по Кабулу нанесли Соединенные Штаты

Кабул, 29 августа. Агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц сообщило, что ракетный удар по территории Кабула нанесли вооруженные силы США.

Ракета попала в жилой дом. Кадры с места взрыва в районе афганского аэропорта опубликованы в Сети местными жителями. В первые минуты после ЧП горожане своими силами пытались потушить пожар. СМИ сообщили, что в результате авиаудара погиб ребенок, еще трое взрослых пострадали.

Все обстоятельства случившегося выясняются компетентными органами. Интернет-пользователи сообщают, что к месту происшествия едут машины скорой помощи.

Территория афганской столицы находится под контролем представителей движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена на территории России) с середины августа. Президент Ашраф Гани спешно покинул страну вместе с семьей. Он нашел временное пристанище в Объединенных Арабских Эмиратах.

Напомним, в конце лета талибы отключили интернет в Афганистане. Речь идет о провинции Панджшер. Предполагается, что населенный пункт лишили электричества намеренно с целью лишить временного афганского президента Амруллу Салеха публиковать посты в Twitter.

1 Организация запрещена на территории РФ.