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Летчик Черноморского флота доступно объяснил разницу между российскими истребителями

  /   Обновлено: 29 августа 2021 18:03
Общество
Летчик Черноморского флота доступно объяснил разницу между российскими истребителями
wikipedia.org  /  Dmitriy Pichugin

Старший летчик 43-го авиационного полка Черноморского флота Дмитрий Голицын рассказал корреспонденту ФАН на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021», чем отличаются друг от друга истребители Су-24, Су-24М и Су-24МР.

На форуме, который в Крыму и Севастополе проходит уже в седьмой раз, представлена различная боевая техника РФ. Каждый желающий может посетить кабину вертолета, а также побывать внутри танка, однако главная местная достопримечательность — самолеты. Об этом можно судить по количеству людей в очереди, выстроенной к ним.

Старший летчик 43-го авиационного полка Черноморского флота Дмитрий Голицын объяснил корреспонденту ФАН, что главное отличие этих самолетов — вооружение, которое они могут нести на борту: авиационные бомбы, съемные или несъемные пушечные установки, а также управляемые и неуправляемые ракеты.

Сегодня, 29 августа, последний день Международного военно-технического форума «Армия-2021». В конце мероприятия зрителей ждет показ авиации с участием различных боевых самолетов и вертолетов.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что Крым представил собственную разработку внедорожника на форуме «Армия-2021». Он носит название Crimean Forester F2000, а производится на частном предприятии в Алуште.

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армия-2021
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