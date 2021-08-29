Шойгу рассказал о «соперничестве» с Герасимовым на трассе танкового биатлона

, 29 августа. Руководитель российского военного ведомства Сергей Шойгу вступил в неформальное «соперничество» с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым на трассе танкового биатлона.

Генералы армии Шойгу и Герасимов лично ознакомились с условиями внутри танков, которые принимают участие в зрелищных армейских соревнованиях. Министр обороны РФ рассказал об этом в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live».

«Мы решили, но тут генерал армии Герасимов немножко, он, правда, говорит, что не пытался лукавить, но он сел на Т-72, а я на Т-80. Т-72 по сравнению с Т-80 там посвободнее, (...) там как в двухкомнатной квартире, а тут не просто», — сообщил Шойгу о своих впечатлениях в кабине танка Т-80.

Ранее глава Минобороны РФ сообщил о проведении специалистами отечественного ОПК масштабных работ по увеличению дальности, скорости и точности гиперзвукового ракетного вооружения российской армии.