Город похож на блошиный рынок: как в Саратове воюют с ларьками и незаконной рекламой

Мэр Саратова Михаил Исаев на традиционном брифинге рассказал, как ведется работа по освобождению города от незаконных конструкций. С 2017 года было снесено 550 ларьков, не имеющих необходимых документов. Чиновник также отметил, что за данный период также было уничтожено более двух тысяч незаконных рекламных конструкций. Активно возвращаются в собственность города участки, заброшенные арендаторами или используемые не по назначению. Исаев подчеркнул, что владельцы ларьков и земельных участков продолжают бороться с действиями властей и порой пытаются их саботировать.

«Город необходимо приводить в порядок. Мы применяем прогрессивный опыт других городов России и будем ужесточать требования к использованию каждого муниципального квадратного метра. Ларьки, палатки, уличная торговля — большая проблема для Саратова. Предприниматели не хотят менять внешний облик. У горожан уже нет никакого спроса на эти ларьки. Рекламные конструкции также демонтируются. Мы будем вести эту работу, чтобы собственники и арендаторы поняли, что это несовременно и не украшает город. Также было снесено 1 400 заброшенных гаражей», — резюмировал Исаев.

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«Давайте скажем честно — Саратов находится в хвосте рейтинга самых красивых городов России, хотя обладает шикарной архитектурой. Проблем очень много, но ларьки вкупе с рекламой входят в число основных «пятен» на лице нашего города. Палатки с нижним бельем и ларьки с овощами можно встретить даже на прогулке в центре города. Вы представляете, чтобы такое было в условной Москве или Казани? А рекламные щиты, чаще всего размещенные незаконно, практически целиком закрывают архитектурные красоты Саратова. Чем скорее власти решат эту проблему, чем лучше. Город обладает прекрасным потенциалом, надо его использовать», — рассказала корреспонденту ФАН архитектор Алина Красильникова.

Казалось бы, зачем вообще очищать город от ларьков и рекламы? Малый бизнес сейчас «в почете», считаясь одним из двигателей экономики. Ларек — самая традиционная форма уличной торговли, а без рекламы любое предприятие быстро захиреет. Но в мэрии Саратова взяли курс на очищение, и чиновников можно понять: в последние годы город похож на «блошиный рынок» — торговые палатки, ларьки с шаурмой и огромные безвкусные рекламные щиты.

Жители города, как правило, положительно реагируют на разрушение ларьков. Но большинство владельцев уничтожаемых торговых точек расстроены инициативой саратовских властей, поскольку она подрывает бизнес. Некоторые даже считают, что чиновники действуют наперекор логике и здравому смыслу.

«У меня было три ларька, сейчас они все уничтожены. Ко мне пришла комиссия, обнаружила определенные нарушения и предложила устранить их в течение 30 дней. Изначально было понятно, что за такой срок это сделать невозможно, что поставило крест на торговле. Путин сказал, что малый бизнес надо поддерживать, так почему нас уничтожают? Где логика? Это настоящая война, где пленных не берут. Скорее всего, через пару лет в Саратове не останется ни одного ларька, которые пользуются у жителей заслуженной популярностью», — заявил предприниматель Олег У.

К сожалению, известное выражение про щепки и лес подходит к сложившейся ситуации как нельзя лучше. Некоторых пострадавших предпринимателей искренне жаль, но их бизнес мешает развитию города. Саратовские власти выполняют трудную, но нужную работу. Усилиями чиновников город становится чище и красивее, что, в свою очередь, должно привлекать туристов.



Ранее стало известно, что в Саратовской области снесут 773 аварийных дома. Программу одобрил президент России Владимир Путин.