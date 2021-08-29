Филармония из Кирова приобрела баян стоимостью 750 тысяч рублей

Киров, 29 августа. Данные портала госзакупок свидетельствуют о том, что КОГАУК «Вятская филармония» из Кирова стала обладателем баяна «Юпитер». Его цена равнялась 750 тысяч рублей

Судя по документации тендера, единственным поставщиком музыкального инструмента выступило ИП Битюцких А. С.

На сайте производителя такие баяны продаются от 575 до 700 тыс. рублей «в наилюксовом исполнении», пишет INFOX.

«Вот все говорят, что бедны учреждения культуры в Кировской области. Прямо как церковные мыши. Как бы не так!» — прокомментировал юрист Ян Чеботарев на своей странице в Facebook.

За указанную сумму можно купить, например, новый автомобиль российского производства (ценник на Lada Vesta стартует от 758 тысяч) или подержанную иномарку среднего класса в неплохом состоянии.