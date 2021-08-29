Шойгу: фильм о летчике Олеге Пешкове покажет реальную работу ВС РФ в Сирии

Москва, 29 августа. Художественный фильм «Небо» о погибшем в Сирии летчике Олеге Пешкове продемонстрирует реальный вклад ВС России в борьбу с террористами с Сирии.

Такое заявление сделал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в эксклюзивном интервью для YouTube канала «Соловьев Live». Он подчеркнул, что кинокартина «Небо» основана на реальных событиях.

«Это была такая операция, где показали себя все. Показали все. Вот эта история, которая говорит о многом на сегодняшний день. Во-первых, о том, что мы довольно хорошо и основательно подготовились к этой операции», — сообщил министр обороны РФ.

По его словам, российская армия, несмотря на некоторые сложности, может максимально обеспечить «безопасность ребят, которые там воюют».

Помимо этого Шойгу отметил, что ВС РФ столкнулись в Сирии с высокоорганизованными и хорошо подготовленными террористическими группировками.