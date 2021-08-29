В Китае рассказали, как Япония получила двойную «пощечину» от России и США

Пекин, 29 августа. Политическое самолюбие Японии дважды пострадало из-за действий Соединенных Штатов и России, считают журналисты из Китая.

Токио в последнее время активно пытается выйти из тени на международной арене, повысив свой политический вес, приводит «ПолитРоссия» перевод статьи авторов китайского издания Sohu. По их словам, действия японцев, направленные на продвижение американской Индо-Тихоокеанской стратегии, приводят лишь к росту напряженности в регионе. Однако недавние события показали Токио, что ни главный противник Японии в лице России, ни главный ее союзник, которым являются США, не относятся к государству всерьез.

«Япония оказалась дважды униженной», — заявили авторы материала.

Российское военное руководство организовало учения на одном из островов Курильского архипелага, который в Токио считают японской территорией, отметили журналисты. Более того, в сентябре там же состоятся боевые стрельбы. Японцы постоянно «плачут и жалуются», так как ВС РФ регулярно проводят маневры на территории Южных Курил, подчеркнули аналитики. Причем в Москве уже заявили, что темпы освоения островов в скором времени будут повышены, после чего вопрос с претензиями Японии навсегда закроется. Этот факт является плохими новостями для Токио, считают эксперты.

Не успев оправиться от такой «пощечины» со стороны России, Токио получил еще одну от американских союзников, констатировали китайские журналисты. По их словам, военнослужащие ВС США, несущие службу в префектуре Окинава, загрязнили местную канализацию водой, содержащей высокую концентрацию токсичных веществ. Японские СМИ были возмущены подобными действиями американцев, однако власти государства лишь выразили «крайнее сожаление» из-за произошедшего, подчеркнули эксперты. По их словам, Токио постоянно делает реверансы в сторону США, согласуя все политические решения с Вашингтоном, однако сами Соединенные Штаты явно демонстрируют неуважение к получившей двойную «пощечину» Японии, для которых она не имеет никакой ценности.

Ранее политолог Иван Коновалов заявил, что планы японского министерства обороны по закупке новых десантных кораблей не несут никакой опасности для российских войск или суверенитета РФ над Курильским архипелагом. По его словам, острова находятся под надежной защитой, поэтому беспокоиться из-за морской техники ВМС Японии не стоит.